رياضة | إنتر ميلان يغلق الباب أمام "فيسينو" ويقترب من جوهرة أوروجوانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يغلق الباب أمام "فيسينو" ويقترب من جوهرة أوروجوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت إدارة إنتر ميلان اليوم الخميس ملف رحيل نجم وسط الفريق ومنتخب أوروجواي ماتياس فيسينو في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكان فيسينو على مقربة من الإنضمام لفريق إيفرتون الإنجليزي بطلب من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالإضافة لوجود إهتمام من نادي توتنهام الإنجليزي إلا أنه بحسب شبكة كالتشيو ميركاتو عبر الصحفي البارز فابريسيو رومانو، فإن مسألة التخلي عن خدمات فيسينو أصبحت شبه معدومة، وذلك قبل ساعات من غلق الميركاتو الشتوي بشكل نهائي.

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وشارك اللاعب في فوز فريقه أمس على فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا بهدفين مقابل هدف، الأمر اللذي يعني أن فيسينو مازال في الصورة بالنسبة للمدرب أنطونيو كونتي.

وفي سياق متصل، يقترب نادي إنتر ميلان من ضم المهاجم الشاب مارتن ساتريانو لاعب منتخب أوروجواي للشباب ونادي ناسيونال.

وأضافت كالتشيو ميركاتو أن اللاعب صاحب الـ 18 عاماً توجه لإيطاليا من أجل الخضوع للكشف الطبي مع النيرادزوري، تمهيداً للإنتقال رسميا إليه، وذلك بعد صراع قوي على خدماته من بعض الأندية الإنجليزية