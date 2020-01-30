رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة ضد ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة ضد ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه ليجانيس اليوم في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا. وغاب عن القائمة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة والحارس البرازيلي نوبريتو نيتو وريكي بويج وموسى واجي لأسباب فنية. قائمة برشلونة ضد ليجانيس Advertisements حراسة المرمى: شتيجن - بينيا خط الدفاع: جونيور فيربو - ألبا - لينجليت - أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيميدو - سيرجي روبيرتو خط الوسط: بوسكيتس - فيدال - دي يونج - آرثر - راكيتيتش خط الهجوم: إنسو فاتي - جريزمان - ميسي - كويادو

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