اونلاين | رابط elostora يلا كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاتفاق والوحدة اليوم عبر koora بث مباشر

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تابع لايف مباراة الاتفاق والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الاتفاق مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الوحدة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتفاق في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الاتفاق في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الاتفاق في الفترة الماضية، نجح فريق الاتفاق في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتفاق ستة أهداف في مرماه.