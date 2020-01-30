اونلاين | يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليغانيس بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش برشلونة live

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بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليغانيس في كأس ملك إسبانيا، حيث تُذاع المباراة في كأس ملك إسبانيا في يوم الخميس عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا.

حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد ليغانيس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق فارس عوض.