اونلاين | بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم “الخليج 365” موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة المصري الممتاز.

ويسعى الإسماعيلي خلال لقائه أمام الإنتاج الحربي، في حصد نقاط المباراة الثلاث وتحقيق الفوز لتعديل وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربى في الدوري

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الخامسة من مساء اليوم الموافق 30 يناير بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب ستاد الإسماعيلية معقل الدراويش.

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القنوات الناقلة

ويذاع اللقاء الذي ينطلق في الخامسة من مساء اليوم عبر فضائيتي “أون سبورت”، و”تايم سبورت”.

ويدحل الإسماعيلي اللقاء منتعشًا بتأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية”، بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

ويحتل الدراويش المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام سموحة بهدف لكل في الجولة الماضية، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد فوزه الأخير على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد.

الاسماعيلي الانتاج الساعة 5 علي قناة 2