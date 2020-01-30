اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بث مباشر 30-1-2020 live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بث مباشر 30-1-2020 live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل الإسماعيلي المباراة، تحت قيادة الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق، باحثًا عن الفوز في لقائه الثالث برفقة الدراويش، وخاض

جوميز مباراتين في الدوري برفقة الأصفر حقق الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى.

في المقابل يتطلع مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، في تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لتقليص الفارق والاقتراب من الدخول في المربع الذهبي.

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موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي:

تنطلق مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي:

تذاع مبارياة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بشكل حصري عبر قناة أون سبورت بتعليق حاتم بطيشة.

ويدخل الدراويش المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الاسماعيلي الانتاج الساعة 5 علي قناة 2