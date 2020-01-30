اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة إشبيلية وميرانديس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط مباراة إشبيلية اليوم

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يوفر موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة إشبيلية وميرانديس بث مباشر لايف اليوم الخميس 30 يناير 2020 ، حيث يصطدم فريق إشبيلية الإسباني بقيادة مديره الفني جولين لوبتيجي مع نظيره ديبورتيفو ميرانديس أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الخميس، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتقام المباراة على الملعب البلدي دي أندوفا معقل فريق ديبورتيفو ميرانديس، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا يدخل فريق إشبيلية بقيادة مديره الفني جولين لوبتيجي المباراة بحثًا عن الفوز ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز، نظراً للفارق الكبير في الخبرات والامكانات بين الفريقين، وتأهل إشبيلية إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة فريق ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويحتل فريق إشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 لقاء والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلهم.

تابع مباراة إشبيلية ضد ميرانديس اون لاين علي رابط قنوات يلا شوت بث مباشر في كأس ملك إسبانيا بدون تقطيع ، على الجانب الآخر فإن فريق ديبورتيفو ميرانديس أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني يدخل المباراة بحثًا عن الفوز لتحقيق المفاجأة أمام الفريق الأندلسي لخطف تذكرة العبور إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وتأهل فريق ديبورتيفو ميرانديس إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة فريق سلتا فيجو بهدفين لهدف في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

اشبيلية الساعة 10 علي قناة 5