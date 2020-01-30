اونلاين | بث مباشر مباراة إشبيلية ضد ميرانديس اليوم 2020/1/30 رابط مشاهدة فى كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة إشبيلية ضد ميرانديس اليوم 2020/1/30 رابط مشاهدة فى كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان مباراة قوية بين فريقي إشبيلية وألافيس ، يوم الأحد المقبل الموافق 2 من فبراير الجاري ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وسوف تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت 3 الرياضية.

يخوض إشبيلية هذه المباراة ساعيًا للفوز مستغلًا عامل الأرض والجمهور، والتقدم في ترتيب جدول المسابقة وتقليص الفارق بينه وبين متصدر الجدول، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

في المقابل، يسعي فريق ألافيس إلى اقتناص الثلاثة نقاط من المباراة للثأر لجماهيره بعد الهزيمة التي تعرض لها على ملعب في الدور الأول أمام إشبيلية بهدف نظيف، ويتواجد ألافيس حاليًا في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

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موعد مباراة إشبيلية وألافيس ..

19:30 بتوقيت مصر

20:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وألافيس..

beIN SPORTS HD3

اشبيلية الساعة 10 علي قناة 5