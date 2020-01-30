اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش النصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة النصر وضمك في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

النصر ضد ضمك

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ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري.

على الجانب يطمح فريق ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، للهروب من دوامة النتائج الكارثية التي يقدمها هذا الموسم.

ترتيب النصر وضمك في الدوري السعودي

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ 16 والأخير بـ 9 نقاط.

ضمك و النصر الساعة 3 علي قناة 1