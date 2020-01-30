اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس إسبانيا بث مباشر Barc

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يملك برشلونة فرصة تعويض خسارته أمام فالنسيا السبت الماضي في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف ليجانيس اليوم في ختام الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

ويسعى برشلونة لمصالحة جماهيره بعد التعثر في المباراة الماضية في «الليجا»، عندما يواجه ليجانيس حيث يمني برشلونة النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في مسابقة الكأس، التي فشل الموسم الماضي بالتتويج بها للمرة الخامسة على التوالي بخسارته أمام فالنسيا في المباراة النهائية.

فبالطبع يرغب برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام فالنسيا صفر-2 السبت الماضي في المرحلة الـ 21 التي كلفته التنازل عن الصدارة لمصلحة ريال مدريد.

وكانت الخسارة الرابعة لبرشلونة هذا الموسم والأولى في ثلاث مباريات فقط بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي المقال من منصبه.

وحقق برشلونة فوزين بشق النفس بقيادة سيتيين، الأول على حساب ضيفه غرناطة 1-صفر في الدوري، والثاني على حساب مضيفه إيبيزا من الدرجة الثالثة 2-1 في دور الـ 16 لمسابقة الكأس.

وعلق سيتيين عقب الخسارة أمام فالنسيا قائلاً "هناك بعض الأمور التي لم نفهمها، بعض الأمور التي لا يحسن (اللاعبون) فهمها، أو لم نحسن نحن (الجهاز الفني) شرحها بشكل جيد على الأرجح".

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ويبدو برشلونة مرشحاً فوق العادة للتخلص من عقبة ليجانيس صاحب المركز الأخير في الدوري مشاركة مع النادي الكاتالوني الثاني إسبانيول، خصوصاً أنه تغلب عليه في عقر داره 2-1 في 23 نوفمبر الماضي، لكن مباريات الكأس تحفل عادة بالمفاجآت أمام الفرق الكبرى التي تفضل الدفع بالبدلاء لإراحة الأساسيين ترقباً للاستحقاقات المهمة أبرزها دوري أبطال أوروبا.

كما أن ليجانيس نجح في إرغام مضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل السلبي الأحد في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

وسقط وقتها سرقسطة إلى الدرجة الثانية ولم ينجح في العودة إلى الأولى حتى الآن.

موعد المباراة :

برشلونة و ديبرتيفو ليجانيس 20:00 مساء

القنوات الناقلة للمباراة :

Ksa sports 1 HD

برشلونة الاعة 8 علي قناة 4