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طبيب الزمالك يواجه الحرارة والرطوبة بالعصائر

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حمل كميات كبيرة من العصائر لمران الفريق المقرر إقامته عصر اليوم الخميس، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو.

ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها عصر السبت المقبل.

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