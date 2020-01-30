شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ ينجح في إقامة 3 تدريبات للزمالك على ملعب 11 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أيمن حافظ، المنسق العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في التوصل لاتفاق مع مسؤولي نادي أول أغسطس الأنجولي، على إقامة جميع تدريبات المارد الأبيض على أرض ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، استعدادًا للمباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتمسك حافظ بإقامة تدريبات الفريق الثلاثة على ملعب المباراة وفي نفس التوقيت، لتعويد اللاعبين على اللعب في الثانية ظهرا، خصوصا في ظل درجة الحرارة المرتفعة.