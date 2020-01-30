شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ ينجح في إقامة 3 تدريبات للزمالك على ملعب 11 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أيمن حافظ، المنسق العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في التوصل لاتفاق مع مسؤولي نادي أول أغسطس الأنجولي، على إقامة جميع تدريبات المارد الأبيض على أرض ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، استعدادًا للمباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتمسك حافظ بإقامة تدريبات الفريق الثلاثة على ملعب المباراة وفي نفس التوقيت، لتعويد اللاعبين على اللعب في الثانية ظهرا، خصوصا في ظل درجة الحرارة المرتفعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن حافظ ينجح في إقامة 3 تدريبات للزمالك على ملعب 11 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.