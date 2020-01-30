شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يكتسح فيدرر «3-0» ويتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب، فوزًا ثمينًا على غريمه السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث، بنتيجة 7-6 و6-4 و6-3 وبلغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي، الأحد المقبل، مع الفائز من مباراة النمساوي دومينيك تييم الخامس أو الألماني ألكسندر زفيريف السابع.

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وبدأ فيدرر المباراة بقوة وكان في طريقه إلى حسم المجموعة الأولى بسهولة بعدما تقدم 4-1 و5-2، لكن ديوكوفيتش عاد بقوة وفرض التعادل 5-5 ثم 6-6 قبل أن يحسمها بشوط فاصل.

وتأثر فيدرر كثيرا عقب خسارة المجموعة الأولى فضلا عن معاناته من إصابة دفعته إلى طلب الطبيب والعودة إلى غرف الملابس للعلاج عقب المجموعة الأولى.

وقال ديوكوفيتش، عقب المباراة: «كنت متوترا في بداية المباراة وفقدت تركيزي بسبب تفكيري في إذا ما كان فيدرر سيكمل المباراة أم لا، لكنني نجحت في ضبط أعصابي واللعب بأفضل طريقة وكسبت المجموعة الأولى، عندها ارتحت نسبيا وواصلت تألقي حتى النهاية».

وأضاف: «أشكر فيدرر على اللعب رغم معاناته من الإصابة.. لم يكن في أفضل حالاته».