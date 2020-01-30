شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قفشة وغياب الشيخ.. «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق المسافرة عصر اليوم الخميس، لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي- على لطفي. Advertisements الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- أحمد فتحي- محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمود متولي- على معلول. الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- أليو ديانج- حسين الشحات- محمود عبدالمنعم «كهربا»- وليد سليمان- محمد مجدي «قفشة»- جيرالدو. الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي- جونيور أجايي. ويلتقي الأهلي مع الهلال مساء بعد غد السبت، بالسودان في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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