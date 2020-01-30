- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة ينفي رحيل راكيتيتش في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
نفى نادي برشلونة الاسباني الأنباء التي تحدثت حول رغبة الادارة في التخلي عن نجم وسط الفريق، ايفان راكيتيتش قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الحالي.
وكانت تقارير، قد اشارت الى أن البرشا يريد بيع راكيتيتش من أجل تمويل صفقات الصيف المقبل، خاصة وأنه ينال اهتمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس.
واضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن راكيتيش لن يتم بيعه في شهر كانون الثاني الحالي، حيث سيكمل الموسم حتى نهايته في شهر حزيران.
يذكر أن راكيتيتش ايضاً يرفض الرحيل عن برشلونة، وذلك بطلب من عائلته.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة ينفي رحيل راكيتيتش في الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.