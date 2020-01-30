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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رودريغيز يطير إلى هولندا للإنضمام إلى ايندهوفن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
أكّد موقع غول الايطالي أن لاعب نادي ميلان والدولي السويسري ريكاردو رودريغيز سافر إلى هولندا من أجل القيام بالفحوصات الطبية مع نادي أيندهوفن، تمهيدًا للتوقيع الرسمي.
وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ27 عاما سينضم إلى الفريق الهولندي على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم مع إجبارية الشراء مقابل 6 مليون يورو.
وكان نابولي مهتما في الأيام الماضي في التعاقد مع اللاعب لكن نادي ميلان رفض رحيله إلى البارتيوبي، كذلك كان هناك إهتماما من قبل نادي فنربخشة التركي في الحصول على خدماته.
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