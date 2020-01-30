رودريغيز يطير إلى هولندا للإنضمام إلى ايندهوفن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

أكّد موقع غول الايطالي أن لاعب نادي ​ميلان​ والدولي السويسري ​ريكاردو رودريغيز​ سافر إلى هولندا من أجل القيام بالفحوصات الطبية مع نادي ​أيندهوفن​، تمهيدًا للتوقيع الرسمي.



وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ27 عاما سينضم إلى الفريق الهولندي على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم مع إجبارية الشراء مقابل 6 مليون يورو.

وكان نابولي مهتما في الأيام الماضي في التعاقد مع اللاعب لكن نادي ميلان رفض رحيله إلى البارتيوبي، كذلك كان هناك إهتماما من قبل نادي فنربخشة التركي في الحصول على خدماته.