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رودريغيز يطير إلى هولندا للإنضمام إلى ايندهوفن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

أكّد موقع غول الايطالي أن لاعب نادي ​ميلان​ والدولي السويسري ​ريكاردو رودريغيز​ سافر إلى هولندا من أجل القيام بالفحوصات الطبية مع نادي ​أيندهوفن​، تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

وأشار الموقع إلى أن صاحب الـ27 عاما سينضم إلى الفريق الهولندي على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم مع إجبارية الشراء مقابل 6 مليون يورو.

وكان نابولي مهتما في الأيام الماضي في التعاقد مع اللاعب لكن نادي ميلان رفض رحيله إلى البارتيوبي، كذلك كان هناك إهتماما من قبل نادي فنربخشة التركي في الحصول على خدماته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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