شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم سيئ ليوفنتوس لم يحصل منذ موسم 2010-2011 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 سلطت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية الضوء على رقم سيئ حققه نادي ​يوفنتوس​ هذا الموسم في بطولة ​الدوري الايطالي​ لم يحصل معه منذ موسم 2010-2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن شباك يوفنتوس إهتزت 21 مرّة في أول 21 مباراة، وهو رقم لم يصل إليه اليوفي منذ موسم 2010-2011 مع المدرب لويجي ديل نيري، ولأول مرة يحصل ذلك في ملعبه الجديد (أليانز ستاديوم) ما يؤكد أن الفريق مع المدرب ماوريسيو ساري إفقتد للصلابة وللميزة الدفاعية التي كان يتمتّع بها مع أنتونيو كونتي وماسيميليانو أليغري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقم سيئ ليوفنتوس لم يحصل منذ موسم 2010-2011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.