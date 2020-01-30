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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يحسم صفقة لاعب سبال بيتانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
أكّدت شبكة سكاي أن نادي نابولي قد حسم صفقة لاعب نادي سبال أندريا بيتانيا خلال الفترة الحالية قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الشتوية.
وأشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ24 عامًا قام بالفحوصات الطبية في مدينة ميلانو تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع البارتينوبي.
وأوضحت الشبكة أن الصفقة ستكلف نادي نابولي مبلغ 17 مليون يورو زائد مكافآت، لكن اللاعب سوف يبقى في سبال على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري.
وسجل بيتانيا 16 هدفا الموسم الماضي مع سبال، وهذا الموسم حتّى الآن 8 أهداف.
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