صفقة تبادلية بين شباب الأهلي والنصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

أعلن نادي ​شباب الاهلي دبي​ رسميا عن التعاقد مع المدافع ​خليفة مبارك غانم​ على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من نادي ​النصر​ .

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يذكر ان الصفقة تمت بالمبادلة مع المهاجم ​أحمد العطاس​ لاعب شباب الأهلي والذي أعلن النصر عن التعاقد معه بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري .

هذه الصفقة هي الثانية لشباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع المهاجم الاسباني ​بيدرو كوندي​ في صفقة انتقال حر قادما من نادي ​بني ياس​.

ويتصدر شباب الاهلي ترتيب دوري الخليج العربي برصدي 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن ​الجزيرة​ الثاني بينما النصر في المركز الحامس برصيد 24 نقطة .