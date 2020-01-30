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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفقة تبادلية بين شباب الأهلي والنصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
أعلن نادي شباب الاهلي دبي رسميا عن التعاقد مع المدافع خليفة مبارك غانم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من نادي النصر .
يذكر ان الصفقة تمت بالمبادلة مع المهاجم أحمد العطاس لاعب شباب الأهلي والذي أعلن النصر عن التعاقد معه بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري .
هذه الصفقة هي الثانية لشباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع المهاجم الاسباني بيدرو كوندي في صفقة انتقال حر قادما من نادي بني ياس.
ويتصدر شباب الاهلي ترتيب دوري الخليج العربي برصدي 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن الجزيرة الثاني بينما النصر في المركز الحامس برصيد 24 نقطة .
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