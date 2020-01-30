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صفقة تبادلية بين شباب الأهلي والنصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

أعلن نادي ​شباب الاهلي دبي​ رسميا عن التعاقد مع المدافع ​خليفة مبارك غانم​ على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من نادي ​النصر​ .

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يذكر ان الصفقة تمت بالمبادلة مع المهاجم ​أحمد العطاس​ لاعب شباب الأهلي والذي أعلن النصر عن التعاقد معه بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري .

هذه الصفقة هي الثانية لشباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع المهاجم الاسباني ​بيدرو كوندي​ في صفقة انتقال حر قادما من نادي ​بني ياس​.

ويتصدر شباب الاهلي ترتيب دوري الخليج العربي برصدي 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن ​الجزيرة​ الثاني بينما النصر في المركز الحامس برصيد 24 نقطة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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