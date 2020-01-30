شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي المسافرة للسودان.. تواجد أفشة وبادجى واستبعاد رمضان والشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه المسافرة إلى السودان فى الرابعة عصر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات بدورى الابطال الأفريقى.

وشهدت القائمة تواجد محمد مجدى أفشة الذى غاب عن مباراة النجم الساحلى، فيما استمر استبعاد رمضان صبحى رغم مشاركته فى المران الجماعى صباح اليوم عقب تعافيه من الإصابة، كما استبعد أحمد الشيخ للإصابة.

وضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، على معلول، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجايى، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مروان محسن، على لطفى، اليو ديانج، محمود متولى، أليو بادجى، جيرالدو".

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يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة الأهلى.

وبعيداً عما سبق، تلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم . وكشفت مصادر لليوم السابع أن الفاكس وصل النادى خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أى قيمة مادية فى الوقت الذى دخل الطرفان فى مفاوضات من خلال الاتصالات الهاتفية لتحديد المقابل المادى سواء الذى سيحصل عليه النادى أو اللاعب.