شكرا لقرائتكم مصدر: صالح جمعة مستمر مع الأهلي لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال مصدر لـ"الخليج 365" :"لم تصلنا عروض لصالح جمعة سواء داخلية أو خارجية ..الاتجاه الأقرب هو بقائه حتى نهاية الموسم..فايلر أكد أنه لن يعتمد عليه بأي شكل وبالتالي فالرحيل سيكون نهاية اللاعب حتى وأن تأخر الأمر لنهاية الموسم"

الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

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وترفض الأندية المجازفة بالتعاقد مع صالح جمعة بسبب شكوى إدارة الأهلي المتكررة من عدم التزام اللاعب، كما أن صالح جمعة بالغ في طلباته المالية عند الدخول في مفاوضات مع أي نادي خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاءه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.

وتنتعش خزينة النادى الأهلى بمبلغ 2 مليون جنيه، وهى قيمة إعارة ثنائى الفريق صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لسموحة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم، وانتقل صلاح محسن لسموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضية.