شكرا لقرائتكم الجزيرة يتسبب فى حرمان ثريا محمد من المشاركة فى دورة الألعاب العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب فريق كرة السلة بنادى الجزيرة فى حرمان ثريا محمد من المشاركة فى دورة الألعاب العربية، التى تقام بالإمارات فى الفترة من 2 إلى 13 فبراير المقبل، حيث رفض الجزيرة تأجيل مباراته مع النادى الأهلى فى بطولة كأس مصر والتى تقام يوم 7 من نفس الشهر .

بدأت الأزمة بطلب فريق سلة سبورتنج استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مساركته فى دورة الالعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا انه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة، لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التاجيل وتمسكوا بالموعد المحدد .

Advertisements

من جانبهم رفض مسئولو الأهلى خوض مباراة كاس مصر بدون ثريا محمد لنظرا لمستواها وتأثر الفريق حالة غيابها، ليتم عدم سفرها فى النهاية مع فريق سبورتج ورفض إعارتها لرفض الجزيرة تأجيل مباراته مع الأهلى فى بطولة الكأس.

وكان سبورتنج قد طلب استعارة ثريا محمد بعد تألقها فى مختلف البطولات التى تشارك فيها على المستوى المحلى والقارى والدولى، فقد استطاعت أن تتوج بالبطولة الأفريقية 3/3 مع المنتخب وكذلك أفضل لاعبة فى البطولة الأفريقية واختيارها ضمن افضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 3/3 من جانب الاتحاد الدولى للعبة والذى لقبها بكليوباترا السلة .

يذكر أن اللاعبة توجت مع الأهلى ببطولة الدورى على حساب الجزيرة بفى اللقاء الذى انتهت بتغلب الاحمر بنتيجة 82/ 60 فى غياب نهائى البطولة، والذى أقيم على صالة الشباب والرياضة باكتوبر .