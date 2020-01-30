شكرا لقرائتكم دجلة يستعجل سيلو سوفيا البلغاري لإرسال بطاقة "أنطوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعجل مسئولو نادى وادى دجلة، نظرائهم بنادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، لارسال بطاقة الغاني رودني أنطوى، لقيده في قائمة الفريق الدجلاوى خلال الساعات المقبلة وقبل غلق باب القيد الشتوى، حيث تعاقد دجلة مع المهاجم الغاني لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليوناني تاكيس جونيس.

ورغم انهاء وادي دجلة اجراءات التعاقد مع الغاني أنطوى إلا أن نادي تسارسكو البلغارى لم يرسل بطاقة اللاعب حتى الأن الأمر الذي دعا مسئولو الفريق الدجلاوى لمخاطبتهم واستعجال ارسال البطاقة.

وكان وادى دجلة تعاقد مع أنطوى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما وأن اللاعب نجح في تسجيل 9 أهداف بالدوري البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

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وغاب رودنى أنطوى عن مواجهة دجلة والزمالك التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة ايجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.