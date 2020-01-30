شكرا لقرائتكم الصفاقسي يطالب الإنتاج الحربي باستعارة باسم مرسى 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الإنتاج الحربى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه إستعارة باسم مرسى مهاجم الفريق لنهاية الموسم مقابل مليون جنيه لاسيما بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى المباريات الأخيرة للفريق، وتتجه النية لدى مسئولى الإنتاج لرفض العرض لاسيما فى ظل الحاجة الفنية لجهود باسم مرسى فى مباريات الدور الثانى للمسابقة فضلا عن ضعف المقابل المادى الذى عرضه النادى التونسى.

وخلال مشوار باسم مرسى مع الزمالك توج بالدورى المصرى مرة واحدة، ومرتين بكأس مصر موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015/2016

سجل باسم مرسى مع الزمالك 29 هدفاً بجميع البطولات فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف وأنضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً، ومؤخراً عاد للتهديف مع الانتاج الحربى بعد غياب عام ونصف العام عن زيارة الشباك فى الدورى المصرى وسجل هدفاً فى شباك سموحة بالجولة السابعة لدورى هذا الموسم .

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.

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وفى وقت سابق أعرب باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى، عن امنيته فى الحصول على فرصة جديدة للظهور مع المنتخب الوطنى الأول خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا إنه فى حالة الحصول على تلك الفرصة سيثبت للجميع جدارته فى قيادة هجوم الفراعنة.

أضاف باسم فى تصريحات تليفزيونية إنه يبذل قصارى جهده مع الإنتاج الحربى فى الفترة الحالية من أجل استعادة مستواه المعهود، فائلاً: "بزعل عندما يتحدث البعض عن غياب المهاجم السوبر فى مصر، لكن اطلب من الجميع متابعتى وعدم ربط مستواى بتاريخى او اسمى والنظر لما اقدمه فى المستطيل الأخضر فقط وبناءا عليه يتم التقييم".

أردف مهاجم الإنتاج الحربى، إنه يأمل فى أن يحظى بمتابعة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ومنحه فرصة الانضمام لمعسكر المنتخب مرة أخرى، موضحًا إنه فى حالة الحصول على تلك الفرصة لن يفرط فيها.

وأكد باسم مرسى إنه يكن كل التقدير والاحترام لحسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة، موضحًا أن الأزمة التى نشبت بينهما خلال تواجدهما فى الفريق السكندرى قد انتهت.

أضاف باسم أنه لا يريد التحدث عن الفترة الماضية وأزمته مع حسام حسن، مؤكدًا أن تركيزه فى الوقت الحالى مع الإنتاج الحربى من أجل استعادة مستواه وقيادة الفريق لمركز متقدم بالدورى.

تابع اللاعب حديثه، مؤكدًا إنه يشعر خلال تواجده فى صفوف الفريق الحربى خاصة فى ظل دعم الإدارة والعمل على إنجاح المنظومة، بخلاف الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار الذى يسعى دائمًا لدعمه.