شكرا لقرائتكم استبعاد الشيخ ورمضان صبحي ومحمود وحيد من رحلة الأهلي للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى استبعاد أحمد الشيخ من رحلة الفريق الأحمر المسافرة إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

شهدت القائمة استبعاد كل من أحمد الشيخ ورمضان صبحى من رحلة السودان لأسباب فنية، حيث يغيب الشيخ بعد تعرضه للإصابة فى مران اليوم، فيما يغيب رمضان لعدم الجاهزية بعد عودته من إصابة قوية أبعدته شهر ونصف عن صفوف الفريق الأحمر.

كما شهدت القائمة استبعاد محمود وحيد وصالح جمعة لأسباب فنية وحمدى فتحى وسعد سمير للإصابة.

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وضمت قائمة الأهلى كلا من: شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد الشناوى، عمرو السولية، على معلول، حسين الشحات، كهربا، جونيور أجايى، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مروان محسن، على لطفى، أليو ديانج، محمود متولى، أليو بادجى، جيرالدو.

يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة الأهلى.