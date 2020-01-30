شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تطالب الأهلي بسداد عائد البث الفضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من النادى الأهلى سداد نسبة الجبلاية من عائد البث الفضائى لمباريات الفريق الأحمر فى مسابقة الدورى العام، والتى تقدر بنسبة 15%.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد المستحقات المتأخرة عليه قبل قيد محمود كهربا وأليو بادجى، وسدد الأهلى مبلغ 4 ملايين جنيه "كاش"، إلا أن هناك مبلغ أخر يتعلق بنسبة اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.

وتابع أن هناك مناقشات تتم بين اتحاد الكرة والأهلى لتحديد نسبة الجبلاية من عائد بث مباريات الأهلى، خاصة وأن النادى الأحمر باع حقوقه كاملة لذا هناك مناقشات تتم لتحديد المقابل المادى للأحمر من عائد البث حتى يتم تحديد نصيب اتحاد الكرة .

وكلّف محمود الخطيب رئيس الأهلى الشئون القانونية بالنادى بتجهيز كافة المستندات التى تؤكد صحة موقف القلعة الحمراء فى صفقة محمود عبد المنعم كهربا وذلك بعدما تقدم الزمالك بشكوى رسمية لأتحاد الكرة، يُطالب فيها بتغريم وأيقاف اللاعب بدعوى هروبه من الزمالك والإنتقال لنادى أفيس البرتغالى ثم التوقيع للأهلى فى يناير الجارى .

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وعلم "الخليج 365" أن الخطيب فتح ملف صفقة كهربا مؤخراً مع مساعديه فى الأهلى وطالبهم بتجهيز كافة الأوراق والمستندات التى تدعم النادى فى هذه القضية خاصة وأن الزمالك سيقوم بتصعيد الأزمة خلال الفترة المقبلة وهو ما يجب أن يستعد له الأهلى جيداً من أجل "تحصين" اللاعب ضد أية عقوبات خاصة عقوبة الأيقاف، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التى تؤكد قوة موقف الأهلى لا سيما وأن النادى حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعنى أن إجراءات التعاقد كانت سليمة .

وقال مصدر فى الأهلى أن النادى إستفسر عن جميع الأمور وتحرّى الدقة تماماً قبل إتمام التعاقد وحصل على تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى وهو مُتخصص فى هذه النوعية من القضايا، مُشيراً إلى أن الأهلى يعلم تماماً أن القضية ستصل إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ولن يتم حلها فى أتحاد الكرة المصرى لأن هناك طرف ثالث خارجى هو نادى أفيس البرتغالى الذى انضم منه كهربا للأهلى بعد دفع الشرط الجزائى والبالغ قيمته 400 ألف دولار .

وأضاف المصدر أن الأهلى سيُقدّم ما يُثبت صحة موقفه حينما يصل النادى إخطار رسمى من أى جهة تُشكك فى صحة صفقة كهربا، مُشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للفريق وتم التعاقد معه عن قناعة فنية وبعد التأكد من قانونية الصفقة دون التأثر بما يُثار من أى أطراف أخرى تُحاول التقليل من قيمة الصفقة أو تشتيتها .