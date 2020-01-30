شكرا لقرائتكم 5 فبراير المقبل.. قرعة دور الثمانية الأفريقي فى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، يوم 5 فبراير المقبل، موعداً لإجراء قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية حيث يشارك من مصر فى دورى الأبطال كلا من الأهلى والزمالك إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الاتحاد الإفريقى عن إجراء القرعة الخاصة بمنافسات دور الثمانية فى أحد الفنادق القريبة من مدينة السادس من أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وضمن الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الأنجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

Advertisements

فيما يدخل الأهلى، مباراته الأخيرة من منافسات دور المجموعات، أمام الهلال متصدرا مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم التى ستقام بتونس في نفس يوم مباراة الاهلي والهلال.

بينما صعد بيراميدز والمصرى البوسعيدى إلى دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كأول وثانٍ لمجموعتهما بدور المجموعات من منافسات البطولة الأفريقية، وتلقى فريق بيراميدز خسارة على ملعبه أمام إينوجو رينجرز النيجيرى بهدف نظيف، ليتوقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ويتصدر بهم المركز الأول فى المجموعة، بينما تأهل المصرى البورسعيدى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه الأخير على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد فى الوقت الذى احتل فيه الفريق النيجيرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.