شكرا لقرائتكم الأهلي يحاول حسم صفقة لاعب طلائع الجيش الواعد قبل غلق القيد الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان مسئولو الأهلي قد وافقوا علي اعارة عمار حمدي للطلائع منذ ايام وجاري التفاوض بشأن إعارة الثنائي حسين السيد وصالح جمعة علي ان يتم الحصول علي خدمات شحاتة نهائيا أو علي أقل تقدير لنهاية الموسم مع أحقية الأهلي في ضمه مستقبلا علي سبيل البيع النهائي.
ويستهدف مسئولو الأهلي ضم لاعب طلائع الجيش الشاب لخاصة مع وجود تخوف من تعرض أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في ظل ضغط مباريات الفريق في بطولات الدوري العام وكأس مصر ودوري الأبطال
الجدير بالذكر أن طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش كان اوصي اداره نادي الزمالك بضرورة التعاقد مع محمد شحاتة الذي سجل لفريقه علي الابيض في لقاء الفريقين الاخير بمسابقه الدوري العام والذي انتهي بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث أشاد ايدر بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها موهبة الجيش رغم صغر سنه.
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