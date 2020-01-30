شكرا لقرائتكم سموحة يغلق ملف الصفقات الشتوية بعد ضم ثنائي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى اكتفى بالصفقات التى أبرمها خلال فترة الميركاتو الشتوى ورفض ضم أى لاعب أخر حفاظا على استقرار الفريق فى ظل امتلاكه للعديد من اللاعبين أصحاب الخبرات .

وأضاف عامر أنه يقوم بتدعيم صفوف الفريق فى إطار الحاجة لتدعيم بعض المراكز ويرفض تماما ضم أى لاعب إلا بناء على احتياجات الجهاز الفنى ، فى الوقت الذى تمسك فيه بكل عناصر الفريق الأساسية التى جاءتهم بعض العروض المحلية مثل حسام حسن ومحمود عزت .

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ويستعد سموحه لمواجهة الإتحاد السكندرى مساء اليوم باستاد حرس الحدود فى مواجهة صعبة للطرفين ويحتل أبناء فرج عامر المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً .

ومن المتوقع أن يبدأ سموحه لقاء اليوم بنفس التشكيلة التى خاضت اللقاء الأخير بالدورى أمام الإسماعيلى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ويتكون من : "الهاني سليمان ، أحمد فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل ، يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادي ، محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت".