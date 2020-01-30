شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد رمضان والشيخ وصالح ووحيد من مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، استبعاد أحمد الشيخ من رحلة الفريق الأحمر المسافرة إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلى استبعاد رمضان صبحى من رحلة السودان لعدم الجاهزية بعد عودته من إصابة قوية أبعدته شهرا ونصف عن صفوف الفريق الأحمر، بينما يغيب الشيخ بعد تعرضه للإصابة فى مران اليوم.

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كما شهدت القائمة استبعاد محمود وحيد وصالح جمعة لأسباب فنية وحمدى فتحى وسعد سمير للإصابة، وضمت قائمة الأهلى كلاً من: شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد الشناوى، عمرو السولية، على معلول، حسين الشحات، كهربا، جونيور أجايى، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ياسر إبراهيم، محمد هانى، مروان محسن، على لطفى، أليو ديانج، محمود متولى، أليو بادجى، وجيرالدو.

يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط، وخلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة الأهلى.