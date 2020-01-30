اتحاد الكرة يطالب الأهلى بنسبة البث الفضائى بعد قيد كهربا وبادجى

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وأضاف المصدر أن هناك مناقشات تتم بين اتحاد الكرة والأهلى لتحديد نسبة الجبلاية من عائد بث مباريات الأهلى، خاصة أن النادى الأحمر باع حقوقه كاملة، لذا هناك مناقشات تتم لتحديد المقابل المادى للأحمر من عائد البث حتى يتم تحديد نصيب اتحاد الكرة.
وكلّف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشئون القانونية بالنادى بتجهيز كافة المستندات التى تؤكد صحة موقف القلعة الحمراء فى صفقة محمود عبد المنعم كهربا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة يُطالب فيها بتغريم وإيقاف اللاعب بدعوى هروبه من الزمالك والانتقال لنادي أفيس البرتغالى ثم التوقيع للأهلي فى يناير الجارى.
وعلم ”الخليج 365” أن الخطيب فتح ملف صفقة كهربا مؤخراً مع مساعديه في الاهلي وطالبهم بتجهيز كافة الأوراق والمستندات التى تدعم النادي في هذه القضية خاصة وأن الزمالك سيقوم بتصعيد الأزمة خلال الفترة المقبلة وهو ما يجب أن يستعد له الاهلي جيداً من أجل "تحصين" اللاعب ضد أية عقوبات خاصة عقوبة الأيقاف، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.
وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، إن النادي استفسر عن جميع الأمور وتحرّى الدقة تماماً قبل إتمام التعاقد وحصل على تأكيدات من المحامي السويسري مونتييري وهو مُتخصص في هذه النوعية من القضايا ، مُشيراً إلى أن الأهلي يعلم تماماً أن القضية ستصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولن يتم حلها فى اتحاد الكرة المصرى لأن هناك طرفا ثالثا خارجيا هو نادى أفيس البرتغالي الذى انضم منه كهربا للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 400 ألف دولار، وأضاف المصدر أن الأهلي سيُقدّم ما يُثبت صحة موقفه حينما يصل النادي إخطار رسمي من أي جهة تُشكك في صحة صفقة كهربا ، مُشيراً إلى أن اللاعب مكسب كبير للفريق وتم التعاقد معه عن قناعة فنية وبعد التأكد من قانونية الصفقة دون التأثر بما يُثار من أي أطراف أخرى تُحاول التقليل من قيمة الصفقة أو تشتيتها.
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