شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأهلى بنسبة البث الفضائى بعد قيد كهربا وبادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من النادى الأهلي سداد نسبة الجبلاية من عائد البث الفضائى لمباريات الفريق الأحمر فى مسابقة الدورى العام، والتى تقدر بنسبة 15%. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن النادى الأهلى سدد المستحقات المتأخرة عليه قبل قيد محمود كهربا وأليو بادجى، وسدد الأهلى 4 ملايين جنيه "كاش"، إلا أن هناك مبلغا آخر يتعلق بنسبة اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.

وأضاف المصدر أن هناك مناقشات تتم بين اتحاد الكرة والأهلى لتحديد نسبة الجبلاية من عائد بث مباريات الأهلى، خاصة أن النادى الأحمر باع حقوقه كاملة، لذا هناك مناقشات تتم لتحديد المقابل المادى للأحمر من عائد البث حتى يتم تحديد نصيب اتحاد الكرة.

وكلّف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشئون القانونية بالنادى بتجهيز كافة المستندات التى تؤكد صحة موقف القلعة الحمراء فى صفقة محمود عبد المنعم كهربا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة يُطالب فيها بتغريم وإيقاف اللاعب بدعوى هروبه من الزمالك والانتقال لنادي أفيس البرتغالى ثم التوقيع للأهلي فى يناير الجارى.

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