شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يشترط على الأهلى استعارة "فخرى" موسم ونصف لإتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة زكريا السيد، الحصول على خدمات مع محمد فخرى لاعب فريق الشباب بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة موسم ونصف الموسم، لإتمام الصفقة، بعد طلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى ضم اللاعب وقيده ضمن فريق 99 بالنادى، على أن يعتمد على جهوده مع الفريق الأول بالنادى البترولى، ووافق الأهلى على إعارة اللاعب إلى إنبى ولكنه اشترط أن تكون مدة الإعارة 6 أشهر فقط، وهو ما رفضه النادى البترولى.

ويحسم مسؤولو إنبى مع الأهلى، خلال الساعات الجارية، إمكانية إتمام الصفقة من عدمه، حيث يضغط اللاعب للانتقال لصفوف الفريق البترولي، لاكتساب المشاركة مع الفريق البترولى فى مسابقة الدورى الممتاز، خاصة بعدما انضم للأهلى من صفوف غزل المحلة، منذ ما يقرب من موسمين ونصف، ولكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء رغم تألقه مع فريق الشباب، لذا يفضل محمد فخرى الانتقال إلى النادى البترولى على سبيل الإعارة فى الفترة الجارية.

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وجاءت موافقة مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد حول استعارة لاعب الأهلى، نظرا لمتابعته مع فريق الشباب بالقلعة الحمراء خلال مشاركاته بدورى الشباب الذى يشارك به شباب الفريق البترولى، لذا أوضح مجلس إدارة النادى البترولى لحلمى طولان إن هناك موافقة على ضم اللاعب ولكن لن يتم الموافقة إن تكون مدة ضمه 6 أشهر فقط حال تمسك الأهلى بتلك المسألة.

ويبحث مسؤولو إنبى عن حسم الصفقة خلال الساعات الجارية قبل غلق باب الانتقالات فى فترة الانتقالات الشتوية، لذا ينتظر مسؤولى النادى البترولى، الرد الرسمى، من الأهلى حول مدة الإعارة للنادى البترولى للقبول أو رفض المسألة بشكل نهائى، خاصة بعد ترحيب اللاعب بالانضمام إلى النادى البترولى وموافقته على كافة البنود الخاصة بانضمامه إلى الفريق فى الفترة الحالية.