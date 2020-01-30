شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلى لمواجهة الهلال السودانى.. عودة قفشة وغياب رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التى تتوجه للسودان فى الرابعة عصر اليوم، الخميس، لمواجهة الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، وشهدت القائمة عودة محمد مجدى قفشة الذى غاب عن مباراة النجم الساحلى، فيما استبعد رمضان صبحى رغم مشاركته فى المران الجماعى صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة .

وضمت قائمة الأهلى كلا من: "محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن".

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يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة الأهلى.

وبعيداً عما سبق، تلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم . وكشفت مصادر لليوم السابع أن الفاكس وصل النادى خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أى قيمة مادية فى الوقت الذى دخل الطرفان فى مفاوضات من خلال الاتصالات الهاتفية لتحديد المقابل المادى سواء الذى سيحصل عليه النادى أو اللاعب.