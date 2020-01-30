شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد 5 فبراير موعداً لقرعة دور الثمانية بدورى الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأربعاء 5 فبراير المقبل موعداً لإجراء قرعة دور الثمانية من منافسات النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث يشارك من مصر فى دورى الأبطال كل من الأهلى والزمالك، إلى جانب مشاركة بيراميدز والمصرى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الاتحاد الأفريقى عن إجراء القرعة الخاصة بمنافسات دور الثمانية فى أحد الفنادق القريبة من مدينة السادس من أكتوبر، فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وضمن الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الأنجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

فيما يدخل الأهلى مباراته الأخيرة من منافسات دور المجموعات أمام الهلال متصدراً مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل للدور التالى دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلى وبلاتينيوم التى ستقام بتونس فى نفس يوم مباراة الأهلى والهلال.

بينما صعد بيراميدز والمصرى البوسعيدى إلى دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كأول وثانٍ لمجموعتهما بدور المجموعات من منافسات البطولة الأفريقية، وتلقى فريق بيراميدز خسارة على ملعبه أمام إينوجو رينجرز النيجيرى بهدف نظيف، ليتوقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ويتصدر بهم المركز الأول فى المجموعة، بينما تأهل المصرى البورسعيدى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه الأخير على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد فى الوقت الذى احتل فيه الفريق النيجيرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.