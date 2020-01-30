شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يخاطب تسارسكو سوفيا البلغارى لاستعجال بطاقة رودنى أنطوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو نادى وادى دجلة نظراءهم بنادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى لاستعجال إرسال بطاقة المهاجم الغانى رودنى أنطوى، لقيده فى قائمة الفريق الدجلاوى خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق باب القيد الشتوى، حيث تعاقد دجلة مع المهاجم الغانى لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليونانى تاكيس جونيس.

ورغم إنهاء وادى دجلة إجراءات التعاقد مع الغانى أنطوى إلا أن نادى تسارسكو البلغارى لم يرسل بطاقة اللاعب حتى الآن، الأمر الذى دعا مسئولى الفريق الدجلاوى لمخاطبتهم واستعجال إرسال البطاقة.

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وتعاقد وادى دجلة مع أنطوى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

وغاب رودنى أنطوى عن مواجهة دجلة والزمالك التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدورى.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.