شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهداف منتخب الصالات التسعة فى شباك غينيا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة أهداف مباراة منتخب مصر لكرة الصالات ونظيره الغينى التى أقيمت أمس، الأربعاء، بالمغرب فى افتتاح مشوار الفراعنة بأمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا، وتستمر البطولة حتى 7 فبراير 2020.

وانتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين لمنتخبنا الوطنى، وفى الشوط الثانى أضاف منتخب مصر سبعة أهداف أخرى ليفوز بالنقاط الثلاث ويوجه رسالة مبكرة لجميع المنافسين على اللقب.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي).

Advertisements

وأسند مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات إلى هشام صالح المدير الفنى للفريق، وذلك خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها المغرب المؤهلة لكأس العالم بليتوانيا.

جاء قرار اتحاد الكرة بإسناد رئاسة البعثة إلى المدير الفنى لمنتخب الصالات لحين سفر سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى المغرب لرئاسة البعثة بعد تواجدها مع منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة الذى يستعد لمواجهة المغرب فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء مباراة الذهاب بهزيمة مصر 5 / 3.

وتقيم بعثة المنتخب فى مدينة العيون، واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان، ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع غينيا وأنجولا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائى يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثانى فى البطولة الماضية.