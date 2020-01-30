شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن يعقد مسئولو اتحاد اليد جلسة مع وزير الشباب والرياضة للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو خلال المرحلة المقبلة .
خطة الإعداد التى سيتم طرحها على الوزير ستكون عقب الاجتماع الذى سيكون بين مسئولى الاتحاد والمدير الفنى الإسبانى لتحديد محاور خطة الإعداد والمعسكرات المطلوبة لتجهيز الفراعنة لاولمبياد طوكيو.
الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو سيتابع مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الافضل لبحث امكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر خاصة أن هناك عناصر ظهرت بمستوي متميز من أجل المشاركة العالة فى الاولمبياد والبحث عن ميدالية اوليمبية .
تأهل منتخب اليد الى أولمبياد طوكيو بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت الأحد الماضى بتونس بالفوزعلى صاحب الأرض فى النهائى بنتيجة 27 /23 .
شهد مطار القاهرة إستقبال حافل لبعثة منتخب مصر لكرة اليد الحاصل على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه على حساب تونس فى عقر داره بنتيجة 27 / 23 ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
ونجح منتخب اليد فى الوصول إلى النهائى بالفوز على الجزائر التى حصدت برونزية المنافسة بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى.
أما فى دور ربع النهائي من منافسات البطولة ، فاز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.
ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا ثم كينياوأخيرًا الكونغو الديمقراطية .
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