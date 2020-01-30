شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلى يعاين ملعب الهلال قبل مواجهة 1 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وسمير عدلي المدير الإداري للفريق خلال الساعات المقبلة ملعب مباراة الفريق أمام الهلال السودانى من أجل الوقوف على المسافة التى تبعد الملعب عن فندق الإقامة وأرضية الاستاد والمدرجات ومدى قربها من الملعب وغيرها من الأمور المتعلقة بالمباراة والملعب الذى سيستضيف مباراة الاهلي والهلال السوداني في التاسعة من مساء بعد غد ، السبت، في السودان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووصل عبد الحفيظ وعدلي السودان أمس للترتيب كل الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وتأمين البعثة والتدريب و الأنتقالات وغيرها من الأمور التنسيقية، ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة حسام عيسى سفير مصر في السودان، والذي بذل مجهودات كبيرة لترتيب اقامة بعثة الأهلي في السودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء اليوم الخميس.

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