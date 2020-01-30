شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر خطاب الكاف إلى الزمالك بشأن السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد "سوبر كورة" بنشر الخطاب الذى وصل إلى نادى الزمالك قبل ساعات من نهاية المهلة المُحددة له من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لإرسال قائمة الـ18 لاعبا الخاصة بالسوبر الأفريقى استعدادا لمباراة الأبيض مع الترجى التونسى، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال أفريقيا، فى النسخة الماضية.

وكشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، فى تصريحات حول تلك المسألة قائلا: "تلقينا رسائل تهديد بقتل لاعبى الفريق وأعضاء مجلس إدارته فى قطر، وكان لابد أن نبلغ الاتحاد الأفريقى بذلك ونعلن موقفنا برفض خوض المباراة فى قطر، الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء منظومة النادى هو الأهم بالنسبة لإدارة الزمالك".

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وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"سوبر كورة" إنه لم يتم إرسال قائمة الفريق الخاصة بخوض السوبر الأفريقى، انتظاراً للقرار النهائى من مجلس إدارة قلعة ميت عقبة برئاسة مرتضى منصور فيما أصبح من حق النادى الأبيض اصطحاب الثنائى محمود جنش حارس الفريق وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد ضمن القائمة البيضاء فى السوبر حال الاستقرار أولا على خوض السوبر حيث سيتوقف الأمر فى تلك الحالة على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى ضمهما من عدمه، بعد قيد الثنائى بصورة رسمية، ضمن قائمة الفريق فى النسخة الحالية المشاركة بدورى أبطال إفريقيا، وذلك خلال الساعات الماضية.

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