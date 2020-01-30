مصدر بالأهلي يوضح.. هل يعفو فايلر عن صالح جمعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر مسئول من جانب النادي الأهلي عن حقيقة قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالعفو عن اللاعب صالح جمعة.

وكان فايلر أعلن مؤخرًا أنه لن يعتمد على صالح جمعة في الفترة المقبلة بعدما أصبح خارج حساباته الفنية وهو الأمر الذي جعل اللاعب يبحث عن الرحيل.

المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - قال في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن صالح ما زال خارج حسابات فايلر من الناحية الفنية.

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وأوضح المصدر، أن في حال بقاء صالح جمعة سيخوض على الأرجح تدريبات منفردة دون المشاركة مع الفريق الأول.

وحول العروض الذي تلقاها صالح، أكد المصدر أن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الفترة الماضية شهدت أزمة للاعب الأهلي بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن عقب إعلان فايلر بقراره الأمر الذي جعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يتخذ عقوبات مالية في حق اللاعب.

جدير بالذكر أن صالح جمعة لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي خلال الموسم الحالي وتحديدًا منذ تعيين فايلر الإدارة الفنية للفريق.