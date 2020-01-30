"غياب الشيخ ورمضان".. تعرف على قائمة الأهلي قبل مواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد للسفر إلى السودان من أجل مواجهة الهلال يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي شهدت تواجد محمد الشناوي، والذي كان قد أصيب في مباراة النجم الساحلي، والتي انتهت لصالح الفريق "الأحمر" بهدف دون رد جاء عن طريق جونيور أجايي.

وجاءت قائمة الأهلي والمكونة من 21 لاعبًا على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود متولي.

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خط الوسط: حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - وليد سليمان - حسام عاشور - جيرالدو - عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من وليد أزارو وصلاح محسن بسبب رحيلهما على سبيل الإعارة، بجانب سعد الدين سمير وحمدي فتحي وأحمد الشيخ للإصابة ورمضان صبحي لعدم الجاهزية الفنية فيما خرج محمود وحيد لأسباب فنية.

ويسعى الأهلي في مباراة السبت إلى الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل عبور مرحلة المجموعات واستكمال المشوار القاري من خلال المشاركة في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية قبل انطلاق المرحلة السادسة، وجمع الفريق الأحمر عشر نقاط، في المقابل يأتي الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في الترتيب الثاني والثالث برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي المجموعة برصيد نقطة واحدة كان قد حققها على حساب الأهلي بالتعادل (1-1) في زيمبابوي.

جدير بالذكر أن مباراة الجولة السادسة والأخيرة ستقام يوم السبت؛ ليلعب الأهلي أمام الهلال على ملعب الأخير في "الجوهرة الزرقاء"، وفي المقابل يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم على ملعب "رادس" بتونس.