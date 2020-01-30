قبل مواجهة الهلال.. 3 إصابات في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعبه "مختار التتش" استعدادًا للقاء لمباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل ضمن مباريات المرحلة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مران الفريق شهد مشاركة محمد الشناوي في المران الجماعي بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي الأخيرة والتي أقيمت مساء الأحد الماضي ضمن مباريات مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

وشارك رمضان صبحي بانتظام في مران اليوم، حيث كان اللاعب تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان رمضان صبحي تلقى في وقت سابق تحذيرات طبية بعدم الاحتكاك القوي في الكرات المشتركة.

Advertisements

المران شهد ثلاث إصابات مختلفة حيث تعرض أحمد الشيخ لإصابة في الوجه قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بالفريق لعلاج اللاعب، كما أصيب السنغالي أليو بادجي في الأنف بالإضافة إلى أحمد فتحي الذي تعرض لكدمة قبل أن يعود الثنائي للمران الجماعي.

ويسعى الأهلي في مباراة السبت إلى الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل عبور مرحلة المجموعات واستكمال المشوار القاري من خلال المشاركة في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية قبل انطلاق المرحلة السادسة حيث جمع الفريق الأحمر عشر نقاط، في المقابل يأتي الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في الترتيب الثاني والثالث برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي المجموعة برصيد نقطة واحدة كان قد حققها على حساب الأهلي بالتعادل (1-1) في زيمبابوي.

جدير بالذكر أن مباراة الجولة السادسة والأخيرة ستقام يوم السبت حيث سيلعب الأهلي أمام الهلال على ملعب الأخير في "الجوهرة الزرقاء" في المقابل يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم على ملعب "رادس" بتونس.