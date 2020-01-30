نجم تشيلسي يقترب من الرحيل إلى برشلونة

يخوض برشلونة الإسباني، أخر محاولة من أجل ضم البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي، قبل نهاية فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن برشلونة يرصد 20 مليون جنيه استرليني، للحصول على خدمات ويليان قبل إنتهاء فترة الإنتقالات الشتوية غداً.

وأوضحت أن عقد ويليان ينتهي مع تشيلسي بنهاية الموسم، ليصبح لاعب حر، ولم تقم إدارة النادي اللندني بتجديد عقد اللاعب، وهو ما جعل برشلونة يحاول الحصول على توقيعه.

وتابعت نقلاً عن قناة سكاي سبورتس "ويليان صاحب الـ 31 عام قد يغادر

لندن هذا الشهر مع إستعداد برشلونة للتعاقد معه".

وكان برشلونة أبرز المهتمين بالنجم البرازيلي منذ فترة طويلة، وارتبط اسمه اكثر من مرة بالنادي الكتالوني، إلا أن تمسك تشيلسي باللاعب حال دون رحيله إلى اسبانيا، كما أبدى في الفترة الحالية كذلك كل من يوفنتوس وايه سي ميلان رغبتهما في التعاقد مع اللاعب.