اليوم.. ديربي الأسكندرية يشتعل بين الاتحاد وسموحة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره سموحة مساء اليوم الخميس على استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت بتعليق مؤمن حسن.

ويدخل طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري المباراة بحثًا عن

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الفوز لمصالحة جماهيرة الغاضبة بسبب توديع فريقهم للبطولة العربية على يد الإسماعيلي المتواضع فنيًا الموسم الحالي.

ويتطلع المدير الفني لفريق زعيم الثغر لخطف الثلاث نقاط لمواصلة إنتصاراته في الدوري المصري متحفزًا بلقاء طلائع الجيش الجولة الماضية.

بينما يدخل حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة المباراة باحثًا عن خطف الثلاث نقاط في ثاني مبارياته

مع الفريق السكندري للعودة بسموحة لطريق الإنتصارات بعدما وقع في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .