محمد الشناوي ينتظم في تدريبات الاهلي

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى السودان عصرا؛ استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الشناوي في المران الجماعي للفريق بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام.

وشارك الشناوي في مران الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل، الذي اشتمل على

تصويبات وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس الذي شارك فيه شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وعلى الجانب الأخر، شارك رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وشارك صبحي في المران البدني وجزء من التقسيمة،

ضمن برنامج تجهيزه، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر عصرا للسودان، ويخوض الفريق مرانه الأخير غدا الجمعة على ملعب فريق الهلال بالسودان.

وشهدت الساعات الماضية جلسة خاصة جمعت السويسري رينيه فايلر مع جهازه المعاون، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة قبل سفره إلى السودان؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة وتأمينها وغيرها من الأمور التنسيقية.

وتضمنت الجلسة الاتفاق على تناول اللاعبين وجبة العشاء اليوم فور الوصول إلى الخرطوم، ثم الخلود للراحة؛ استعدادا لخوض المران الوحيد للفريق في السودان على ملعب الجوهرة الذي يحتضن مواجهة الهلال.