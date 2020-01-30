رمضان صبحي يشارك في المران الجماعي بالأهلي

شارك رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في جزء من المران الجماعي، الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، المقرر لها السبت المقبل، بختام دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك صبحي في المران البدني وجزء من التقسيمة، ضمن برنامج تجهيزه، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم

Advertisements

على ملعب التتش قبل السفر عصرًا للسودان، ويخوض الفريق مرانه الأخير غدًا الجمعة على ملعب فريق الهلال بالسودان.

ووضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الفريق في السودان الذي يتضمن خوض مران واحد غدًا الجمعة على ملعب الجوهرة، الذي تقام عليه مباراة الهلال،

المقرر لها بعد غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

شهدت الساعات الماضية جلسة خاصة جمعت السويسري رينيه فايلر مع جهازه المعاون، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة قبل سفره إلى السودان؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة وتأمينها وغيرها من الأمور التنسيقية.

تضمنت الجلسة الاتفاق على تناول اللاعبين وجبة العشاء اليوم فور الوصول إلى الخرطوم، ثم الخلود للراحة؛ استعدادًا لخوض المران الوحيد للفريق في السودان على ملعب الجوهرة الذي يحتضن مواجهة الهلال.