ليونيل ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانس في كأس ملك إسبانيا

يستضيف الفريق الأزل لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره ليجانس مساء اليوم الخميس، على ملعب الكامب نو، في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباتراة برشلونة وليجانس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضة واحد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي..

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – فيربو.

الوسط: راكيتيتش – دي يونج – فيدال.

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الهجوم: فاتي – جريزمان – ميسي

ويسعى برشلونة لتحقيق الإنتصار بحثًا عن مواصلة مشواره بالبطولة، التي يحمل الرقم لقياسي في عدد مرات الفوز بها بواقع 30 مرة.

ويبحث برشلونة عن إستعادة لقب كأس ملك اسبانيا، الذي كان سيطر عليه في 4 مواسم ثم فقده في الموسم الماضي، بعد الهزيمة من فالنسيا في المباراة النهائية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يواجه

فيها برشلونة نظيره ليجانيس في كأس ملك اسبانيا، فقد تواجه الفريقين في الدوري الإسباني فقط، وكان للبلوجرانا اليد العليا في لقاءاتهم.

وعلى الرغم من أن النتائج تصب في مصلحة برشلونة أمام ليجانيس، إلا أن الفريق الكتالوني سيدخل المباراة محاولاً تجنب أي سيناريو غير محتمل كما هو الحال في مباريات الكأس خاصة بعدما أفلت من فخ إيبيزا في الدور الماضي للبطولة.

وسيحاول لاعبي برشلونة بقيادة مديرهم الفني كيكي سيتيين، مصالحة جماهيريهم بإنتصار كبير، بعد الهزيمة الأخيرة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.