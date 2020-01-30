اليوم.. افتتاح بطولة الصيد لبراعم كرة القدم بمشاركة 41 ناديًا

يقام في السادسة مساء اليوم "لخميس" افتتاح بطولة الصيد السنوية لبراعم كرة القدم، التي تُجرى في المدة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل على ملاعب نادى الصيد، وزد بالشيخ زايد.

يقام الاحتفال بملعب الصيد الرئيسي بالدقي ويحييه الفنان المطرب هشام عباس بحضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة.

أكد العضو المنتدب للشركة الراعية للبطولة، أحمد دياب، أن جوائز البطولة تصل إلى نصف مليون جنيه، مبديًا تفاؤله بمستوى فني وبدني رائع من جانب اللاعبين المشاركين في البطولة مواليد 2006 وحتى 2010 وتشهد منافسة بين 41 ناديًا لخمسة أعمار سنية مختلفة، ومتوقعًا أن يجذب المستوى

الفني وارتفاع المستوى اكتشاف عدد كبير من اللاعبين الموهوبين لتسويقهم محليًا وأوربيًا.

قال ديابك: إنه عقد جلسات عدة مع اللجان المختلفة للبطولة للترتيب للعمل وتحقيق أفضل تنظيم خصوصًا مع وجود متابعة إعلامية كبيرة من الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسًا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبا الرئيس، ومحمد الشرقاوى، مديرًا للبطولة، وسيد بدير، منسقًا عامًا.