ليندجرين يضع برنامج مكثف للاعبي يد الاهلي

حرص السويدي أولا ليندجرين، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على وضع برنامج بدني مكثف للاعبين؛ تمهيدا لاستئناف بطولة الدوري. وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في مضمار ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، طبقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة. الأخيرة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة انتظام الرباعي الدولي محمد عصام الطيار وإبراهيم المصري وأحمد عادل وأحمد خيري بعد تتويجهم بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني مؤخرا.

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