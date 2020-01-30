اليوم.. أهلي 2004 يواجه وادي دجلة

يلتقي اليوم الخميس فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مع ضيفه وادي دجلة، في مباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ لبطولة الجمهورية.

وتأتي المباراة بعد فترة التوقف التي شهدتها البطولة، بسبب امتحانات نصف العام الدراسي

وانشغال اللاعبين بها.

وكان الأهلي قد فاز على طنطا في الجولة السابقة من البطولة، بهدف نظيف سجله عبد الرحمن ممدوح، ويأمل في تكرار الفوز على دجلة في لقاء اليوم حتى يواصل تقدمه في المسابقة.

ويمتلك فريق ٢٠٠٤ بالأهلي ٢٨ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ٨ مباريات والتعادل في ٤ مباريات والهزيمة مرتين.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وسيد الغزاوي طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي أخصائيا للتدليك.